Ayuso demana respecte per Milei i censura les "lliçons" del PSOE

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat aquest dijous respecte pel president argentí, Javier Milei, que ha "sortit de les urnes del poble", i ha censurat les "lliçons" d'un PSOE que és "el partit de l'amor de pagament".
Ho ha traslladat en la sessió de control a l'Assemblea de Madrid en la qual ha reivindicat, després de mantenir una reunió dimecres amb el líder argentí, que Milei "no ha sortit de l'herriko taberna d'una casa okupa" com assegura que sí ho han fet els socis del PSOE.
Díaz Ayuso ha demanat respecte pel president argentí i ha criticat que els qui "assetgen i cremen els carrers" no decidiran "amb qui es pot pactar i reunir", a més d'assegurar que ser socialista és "fer molta, molta vergonya".
En aquest sentit, la portaveu del PSOE a l'Assemblea, Mar Espinar, ha criticat que es reuneixi amb un líder que va dir "curta intel·lectual" a una periodista i "dictador" al president espanyol, Pedro Sánchez. "Li agraden tant els àtics com rebre llunàtics", ha etzibat.
En la mateixa línia, la portaveu de Més Madrid, Manuela Bergerot, ha criticat que Ayuso es reuneixi més cops amb Milei "que amb els professors de la pública". "S'ha reunit més cops amb el sonat que està destrossant l'Argentina que amb els homes i dones que ensenyen a llegir els nostres fills", ha reblat.