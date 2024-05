Ayuso demana aglutinar els constitucionalistes: "O s'uneix el vot o tenim més sanchisme"

TARRAGONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat unir el vot constitucionalista en el candidat popular, Alejandro Fernández, de cara a les eleccions catalanes de diumenge: "O el vot s'uneix o tenim més sanchisme".

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres, al costat de Fernández i el cap de llista per Tarragona, Pere Lluís Huguet, després de visitar al matí Girona i de reunir-se amb el sector turístic de la província.

Ha reivindicat el vot pel PP davant "el poder il·limitat de l'independentisme que, amb el socialisme, el que estan intentant sobretot és que el poder polític ho satisfaci tot, que sempre s'hagi de viure per a la política".

"Estan per dividir, per confrontar i per promoure aquest negoci corrupte que és el de la identitat. Jo soc més que tu, per tant, rep els diners, i el que no, serà expulsat de casa seva", ha afirmat.

Ha criticat que els programes del PSC i de Junts no contemplen els problemes dels catalans, la qual cosa creu que per a ells és el menys important: "L'important és que cal mantenir-se dilluns i, això sí, salvar Sánchez, tot per Sánchez, és igual el que passi a Catalunya".