Ayuso defensa que la investigació fiscal a la seva parella "res té a veure amb la Comunitat": "Responc pel meu govern"

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 12 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat "la investigació fiscal" a la seva parella "res té a veure amb la Comunitat": "Responc pel meu govern".

Així ha respost en preguntar-li durant un acte del PP a Castelldefels (Barcelona) sobre el fet que la Fiscalia de Madrid ha denunciat la seva parella per presumpte frau fiscal de 350.951 euros a través de factures falses.

"Aquí no hi ha hagut ni trames ni xarxes paral·leles ni res del que s'està intentant fer des de La Moncloa, que em consta que des de primera hora estan trucant també a les televisions demanant 'més fusta' i a generar una trama on hi ha una inspecció fiscal a un ciutadà", ha afegit.