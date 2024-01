Ayuso critica el PSOE per menysprear Page i veu un "error" que li obrin la porta de sortida

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat aquest dijous el PSOE per menysprear el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, en no seguir la línia del partit, i considera "un complet error" que li ensenyin la porta de sortida.

"No pot ser que aquelles persones que han governat perquè han obtingut àmplies majories siguin avui menyspreades dins el seu propi partit perquè no segueixen la línia marcada", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha recordat que Page, com ella, governa amb majoria absoluta, que només és possible "quan es governa per a tots els ciutadans i quan convences gent que no és del teu espectre polític, com li va passar a Joaquín Leguina o Felipe González".