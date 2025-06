Ayuso critica "la maniobra de l'orellera" que "humilia" les llengües cooficials: "És una absurditat"

"Espanya no és un país plurinacional, és una gran nació de segles i a més poques nacions tenen una llengua comuna compartida", assegura

MADRID/BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat "la maniobra de l'orellera" del Govern d'Espanya en la Conferència de Presidents d'aquest divendres a Barcelona, fet que "humilia" les llengües cooficials i que fa que els espanyols se sentin "estrangers a casa seva", després de sortir de la trobada quan han parlat en altres idiomes diferents al castellà. "Això em sembla una absurditat", ha etzibat.

Així ho ha traslladat durant la Conferència, en què ha criticat que "s'instrumentalitza i s'utilitza la riquesa de les llengües regionals". "Considero que és un disbarat parlar en espanyol al passadís durant el cafè i després posar-se una orellera per tractar aquí els temes de tots els espanyols", ha explicat la presidenta durant la reunió amb els seus homòlegs, segons han donat a conèixer fonts de l'executiu madrileny.

La dirigent autonòmica considera que "Espanya no és un país plurinacional" sinó "una gran nació de segles". "A més, poques nacions com la nostra tenen una llengua comuna compartida per 600 milions de persones. Aquesta maniobra de l'orellera, al meu parer, humilia les pròpies llengües regionals perquè les redueix simplement a una farsa", ha valorat.

"EL MÉS CORTÈS ÉS QUE SI ALGÚ VE A CASA TEVA ET FACIS ENTENDRE"

En la mateixa línia, ha expressat que respecta i "veu bé" que tots els presidents autonòmics donin la seva benvinguda, "parlin una mica i tanquin en les seves llengües cooficials", si bé considera que "el català i la seva literatura, per exemple, no s'ho mereixen això".

"Penso que el català sempre ha gaudit de les millors formes, però el nacionalisme no, i crec que el més cortès és que si algú ve a casa teva et facis entendre. Insisteixo que Catalunya és Espanya i vull recordar-li que l'espanyol és la llengua oficial de l'Estat i, per tant, això em sembla una absurditat més pròpia del que està minant la nostra vida pública i privada aquests anys", ha denunciat Díaz Ayuso.