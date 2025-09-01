Ayuso critica que Illa passada "a l'atac sense pudor i sense ètica" i càrrega contra la seva "vergonyosa reunió" amb Pui

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, passi a "l'atac sense pudor i sense ètica", alhora que ha carregat contra la seva "vergonyosa reunió" amb el líder de Junts, Carles Puigdemont.
Així ho ha expressat a les seves xarxes socials, després que Illa hagi emmarcat en la voluntat de "enviar un missatge" de diàleg la reunió que mantindrà aquest dimarts amb l'expresident de la Generalitat a Brussel·les.
"Enviar un missatge que, en democràcia, el diàleg és el motor, el que engega el cotxe. El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. Vaig per això", ha dit en una entrevista aquest dilluns en Catalunya Ràdio i Tv3, recollida per Europa Press.
Díaz Ayuso s'ha preguntat com defensarà l'esquerra a Madrid i en tota Espanya "els privilegis per a Catalunya i la vergonyosa reunió amb Puigdemont", després que el president hagi rebutjat lliçons a Catalunya sobre solidaritat en l'àmbit del finançament, ha assenyalat als quals critiquen la proposta, i ha dit concretament a la presidenta madrilenya que "Madrid si que té privilegis".