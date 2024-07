Ayuso creu que els independentistes estan en el moment perfecte per "treure-li els ulls a Sánchez"

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat aquest dimarts que els independentistes catalans estan "en el moment perfecte per treure-li els ulls" al president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Com més afeblit està el president, més diners ens prenen a tots els espanyols. Així que hi ha l'escenari idoni per a això, tenint en compte que ara els vol donar 1.500 milions d'euros, més els 15.000 milions d'euros que els pretén condonar", ha esbossat en unes declaracions als periodistes, després de la inauguració d'uns ponts a Aldea del Fresno (Madrid).

A parer seu, els independentistes "no saben gestionar", són "una ruïna". I és que considera que "com més descentralitzada està Espanya, pitjor li va als catalans en mans d'aquesta gent". En aquest sentit, ha sostingut que estan "enfonsant les classes mitjanes", "fregides a impostos, a normes inassumibles, i que no s'apliquen enlloc d'Espanya".

"Hem d'estar sempre veient com grapegen els diners tots els espanyols per comprar el perdó als independentistes per fabricar a costa nostra una altra nació, a sobre. I això que ho presideixi i ho dirigeixi el mateix president d'Espanya és el que no passa enlloc del món i em sembla un escàndol", ha subratllat.

En aquest sentit, ha insistit que el que més la preocupa és que "com més feble està el president, més cedeix amb tot el que li imposen els independentistes". "Per tant, li treuran els ulls a ell i a tots els altres", ha resolt.