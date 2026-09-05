Ayuso censura nou model de finançament que busca "pagar la festa nacionalista a quatre mindundis": "És indignant"

Carlos Luján - Europa Press
Assegura que "la més perjudicada des de lluny" és Madrid, que "va pagar 800 milions", quan ja aporta el 70% de la caixa comuna
MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurat aquest dissabte el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), del que es va absentar el Govern regional, que només busca "pagar la festa nacionalista a quatre mindundis", cosa que ha titllat de "indignant".
"On anem a anar com a país? Els madrilenys no poden més, tots els matins treballant, pagant impostos, aixecant persianes per pagar la festa nacionalista a quatre mindundis perquè (Salvador) Illa pugui mantenir-se i (Pedro) Sánchez, després", ha lamentat la dirigent regional en un acte d'inici del curs polític a Getafe juntament amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En el mateix ha criticat que el Govern central vulgui que les comunitats autònomes "es mengin" el deute dels independentistes amb l'únic objectiu que Sánchez "compri les eleccions" a Catalunya i per crear una "nació paralegal".
Considera que estan "abandonant a Espanya de manera territorial tots els dies" mentre segueixen "comprant voluntats", cosa que asseguren que va quedar palesa en el si del Consell de Política Fiscal i Financera on "la més perjudicada des de lluny és Madrid".
"Madrid ja aporta el 70% de la caixa comuna amb la qual es paguen els serveis públics d'aquest país i, que se sàpiga bé, els madrilenys pagaran 800 milions d'euros extraordinaris i això sí, això és el que va passar ahir i això és el que no podem admetre des de Madrid, perquè som regió cabdal", ha reivindicat la presidenta madrilenya.
Considera Ayuso que això no va de diners, sinó que "va d'Espanya" i ha censurat que el que pretén el Govern és que Madrid pagui "ambaixades i tot tipus de xiringuitos". "Els diners dels madrilenys no es toca i qui ho toqui ho pagarà, això ho juro", ha asseverat.