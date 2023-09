Ayuso assistirà a l'acte convocat pel PP i a la manifestació de SCC en contra de l'amnistia

La Comunitat defensa que els ciutadans puguin expressar al carrer que no els semblen assumibles "els peatges" de Sánchez



MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assistirà tant a l'acte convocat pel PP a la capital espanyola com a la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC), que tindrà lloc a Barcelona, en contra de l'amnistia.

Ho ha confirmat el conseller de Presidència, Justícia i Administració Local, Miguel Ángel García, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern després que el PP ha convocat aquest acte el cap de setmana del 23 i 24 de setembre a Madrid amb l'objectiu que la ciutadania pugui mostrar el seu "rebuig" a una possible llei d'amnistia a l'1-O.

La mateixa Ayuso havia confirmat dimarts per les xarxes socials que també anirà a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana el 8 d'octubre a Barcelona en contra de l'amnistia als encausats per l'1-O i l'autodeterminació de Catalunya.

García ha defensat que els ciutadans puguin "expressar amb claredat al mateix carrer" que no els sembla que els "peatges" que ha de pagar el president del Govern central, Pedro Sánchez, als independentistes per a la investidura "siguin assumibles". Aquests "peatges", a parer seu, "trenquen un principi d'igualtat que està consagrat en la Constitució".

"El que estem veient amb una vicepresidenta del govern (Yolanda Díaz), que va fins a Brussel·les a parlar amb un pròfug de la justícia que després dicta les condicions d'un possible govern de Pedro Sánchez amb una amalgama de 20 partits polítics", ha criticat.