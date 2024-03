Ayuso adverteix del "mal" que fa l'amnistia i censura que intentin traslladar "la ruptura" a tot Espanya

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit aquest dimarts a Barcelona del "mal" que fa l'amnistia i ha assegurat que intenten traslladar "la ruptura" a tot Espanya.

Així s'ha pronunciat en el lliurament dels IV Premis Herois de Tabàrnia, al costat del president de Tabàrnia, Albert Boadella, en un acte que ha comptat amb l'assistència d'unes 300 persones, entre les quals hi havia el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i els diputats populars del Parlament Lorena Roldán i Daniel Serrano, a més de la diputada de Cs Anna Grau.

"Fins avui estàvem acostumats a que érem una nació de ciutadans lliures i iguals, amb les seves peculiaritats, amb les nostres diferències, que discutíem i ens tornàvem a trobar després, i donaves la importància que tu volies a cada debat i punt. Ara, no obstant això, estan traslladant a tot Espanya la ruptura que han provocat ells mateixos a Catalunya", ha assegurat.

La presidenta ha assegurat que aquesta ruptura que s'està "creant és un desincentiu gegantí a tots els nivells, un descrèdit absolut de ser espanyol".

"CONSCIÈNCIA TRANQUIL·LA"

Ayuso ha sostingut que la llibertat es defensa cada dia exercint-la, i ha afirmat que ella sempre diu el que pensa: "Tot i que sàpiga que em retorçaran les paraules, tot i que sàpiga que no caben les mitges tintes en aquesta Espanya d'ara, dic el que opino, passi el que passi, perquè són les meves petites victòries".

"Em passa cada dia quan faig declaracions. Deu ser que a mi m'agraden els embussos, la contaminació... Bé, ja saps: aquestes coses. Però tant me fa, perquè confio en el que dic, hi crec, i a més tinc la consciència tranquil·la, que crec que és el més important", ha afegit.

Ha ironitzat dient que es podria estendre la col·laboració de la Comunitat de Madrid i Tabàrnia de cara a Fitur, i ha dit que en deixaria fora alguns ajuntaments, com el de Rivas-Vaciamadrid, on defensen "que els partits no els guanyi qui fa més gols, sinó qui té el millor comportament al camp, i agafar les rotondes també per l'esquerra".