Ayuso acusa Sánchez de "parcel·lar" la immigració perquè Catalunya operi com una nació

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de "parcel·lar" les competències d'immigració arran de l'acord entre Junts i el Govern central perquè Catalunya comenci a operar com una nació, per la qual cosa creu que la Unió Europea hi ha d'intervenir.

Així ha reaccionat Ayuso en un esmorzar informatiu d'Europa Press sobre l'acord entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per a la cessió de competències en matèria d'immigració a canvi de l'abstenció de la formació independentista en diversos decrets.

"Ja està bé de trossejar Espanya, som una única nació que hauria d'operar amb un únic mercat com fem amb l'economia i que per tant com a nació sobirana dins la Unió Europea no pot parcel·lar la immigració de cap manera. És més, la mateixa Unió Europea crec que hi ha d'intervenir", ha defensat la presidenta madrilenya.

En aquest context, Ayuso ha alertat que les concessions que està fent Sánchez a les formacions independentistes "estan fabricant de facto als ulls de tothom una nació": "A poc a poc i amb els diners de tots".

COMPRAR LES ELECCIONS

Sobre aquest assumpte, Ayuso ha tornat a acusar Sánchez de "comprar amb els diners de tots" les eleccions catalanes després de les cessions que ha fet aquests mesos a les formacions independentistes, amb la condonació del deute o la negociació del finançament.

"Fa anys que ho fa, des que el ministre Salvador Illa va tancar legalment Madrid per ser candidat i vendre's a Catalunya", ha denunciat Ayuso, que ha censurat que "l'independentisme i el nacionalisme són un negoci que comença cada vegada que acaba una negociació".

De fet, ha insistit que el nacionalisme "és un negoci corrupte que viu de l'esforç del ciutadà honrat, del contribuent, de les il·lusions i dels somnis de tothom perquè quatre es mantinguin en el poder". Per això, ha denunciat que "quan ja estaven passant a la més absoluta irrellevància, el president del Govern central els ha patrocinat la campanya".

EL RETORN D'EMPRESES A CATALUNYA

La presidenta madrilenya també s'ha referit a la reivindicació independentista d'obligar a tornar les empreses que se'n van anar de Catalunya pel procés i ha augurat que cap d'aquestes fàbriques "tornarà perquè el poder polític té una ocurrència d'última hora".

"Primer perquè darrere un empresari hi ha una família amb valors, hi ha un esforç i una feina i aquestes persones que han vingut a altres regions, especialment a la Comunitat Valenciana o a Madrid, tenen uns fills que han fet arrels, que tenen uns amics, que tenen parelles, que tenen una nova vida i no pots transportar els empresaris com si fossin mercaderia perquè són persones amb vides darrere", ha afegit.

Així mateix, creu que no es donen les circumstàncies per fer-ho atesa la "inseguretat política, el desencert i l'arbitrarietat" perquè, segons ha dit, generen "confusió, por i temor".

Preguntada per si creu que la justícia, també europea, pot paralitzar l'amnistia, Ayuso ha dit que espera que la mateixa Unió Europea "s'adoni del que està passant" a Catalunya, que, "per cert, té aliats externs que no són gens afins al projecte europeu".