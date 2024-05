Ayuso acusa a Sánchez d'utilitzar als catalans

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, d'usar als catalans per mantenir-se a la Moncloa, i ha demanat "tancar l'aixeta" a l'independentisme.

Ho ha dit en un míting a la plaça Artós del barri de Sarrià a Barcelona junt amb el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, i el president del grup municipal a l'Ajuntament, Daniel Sirera.

Ayuso ha demanat el vot per a Fernández davant de l'independentisme, que ha definit com un negoci: "És una corruptela que no té fi perquè, com tot negoci, tendrià a perpetuar-se i a créixer. No té fi fins que se li tanqui l'aixeta".