Un avió militar espanyol amb Robles pateix un intent d'anul·lar el seu GPS sobre Kaliningrad

SIAULIAI (LITUÀNIA), 24 (De l'enviada especial d'EUROPA PRESS, Alicia Vela)
Un A330 pertanyent a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai que viatjava aquest dimecres a la base aèria de Siauliai (Lituània) amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha patit un intent de pertorbació al seu GPS al seu pas per Kaliningrad.
L'episodi, consistent en un intent d'inutilitzar el GPS de l'avió militaritzat, ha quedat en res, ja que l'aeronau rep indicacions d'un satèl·lit militar. Un comandant a bord ha restat importància al fet i ha explicat que aquest tipus d'incidents són habituals en sobrevolar Kaliningrad, tant en avions civils com militars.
En l'avió també viatjaven familiars dels desplegats en el Destacament Vilkas i periodistes per acompanyar la ministra en la seva visita a la base, on també es reuneix amb la seva homòloga lituana en el marc de les accions coordinades amb l'OTAN per dissuadir Rússia.