Avatel Telecom planteja un ERO per a 849 treballadors, el 45% de la plantilla

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Avatel Telecom ha plantejat als sindicats un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per causes organitzatives per a 849 treballadors, la qual cosa suposa una retallada de la plantilla del 45% sobre els 1.886 treballadors amb els quals comptava la companyia a 1 d'abril del 2024 (el grup en total en tenia 2.100 a tancament del 2023), segons han informat a Europa Press fonts de l'empresa.

El passat 12 d'abril la teleco va traslladar als sindicats la intenció d'escometre un acomiadament col·lectiu, si bé aquest dilluns a la tarda s'ha constituït la taula de negociació, una trobada en la qual la teleco ha presentat la memòria de l'ERO i l'afectació de la mesura.

Avatel Telecom actualment és el cinquè operador de telecomunicacions a Espanya i després d'una etapa de creixement basada en l'adquisició d'altres empreses del sector de menys grandària --155 des del 2016-- comença una "fase d'ajust i consolidació".