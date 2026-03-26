Avatel renuncia a la integració amb Parlem i posa fi a gairebé un any de negociacions

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Avatel ha renunciat "de manera irrevocable" a la integració dels seus actius a Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana amb Parlem Telecom després de la negativa del principal accionista de la companyia catalana, Ernest Pérez-Mas, a votar a favor dels termes plantejats per Avatel, fet que posa fi a gairebé un any de negociacions.
Segons ha comunicat Parlem en una informació remesa aquest dijous per BME Growth, el consell d'administració d'Avatel va remetre una carta aquest dimecres que comunicava la fi del procés d'anàlisi i valoració iniciat el 2025.
La decisió respon a una comunicació formal del principal accionista de Parlem, que ha manifestat la seva negativa a votar a favor de l'operació amb els termes plantejats per Avatel.
Aquest anunci arriba el dia després que el conseller delegat de Parlem Telecom, Xavier Capellades Ramos, presentés la seva dimissió al consell d'administració de la companyia, i abandona així el seient en aquest òrgan de govern, per motius personals.
D'aquesta manera, el fundador de l'empresa i també president, Ernest Pérez-Mas, va reprendre les seves funcions executives.