Una avaria a l'estació de Lleida-Pirineus impedeix la circulació de trens regionals

LLEIDA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Una avaria a la catenària a l'estació de trens de Lleida-Pirineus impedeix la circulació de les línies regionals R12, R13 i R14 en aquest punt.

Protecció Civil de la Generalitat ha indicat en un tuit recollit per Europa Press aquest dimarts que no poden entrar ni sortir trens de l'estació i que ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat.

Per la seva banda, Adif ha assenyalat també en un tuit que la incidència la causa la falta de tensió a la catenària, una cosa que el seu personal treballa per resoldre, i fonts de Renfe han afegit que "s'està gestionant" un servei alternatiu per carretera.