Avant oferirà des de dilluns 1.134 places diàries més al corredor Lleida-Tarragona-Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 5 març (EUROPA PRESS) -
Renfe, dins el pla de millora dels serveis Avant, sumarà a partir de dilluns vinent 1.134 places diàries addicionals, de dilluns a divendres, en el servei entre Lleida, Tarragona i Barcelona, segons ha informat en un comunicat aquest dijous.
Aquest augment, que suposa un 50% més de l'oferta total, serà possible gràcies a la incorporació de trens de gran capacitat, aportant "millores en fiabilitat, accessibilitat i eficiència energètica".
Actualment, Renfe opera 8 trens diaris entre Lleida, Tarragona i Barcelona.