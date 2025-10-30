Avançsa celebra 40 anys impulsant el creixement industrial i l'aliança públic-privada a Catalunya

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Avançsa, l'entitat pública del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat que impulsa l'ecosistema empresarial català mitjançant la col·laboració públic-privada, ha celebrat aquest dijous el seu 40è aniversari a la Borsa de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicat.
Durant l'acte, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat la seva contribució en projectes sobre com orientar l'economia europea en els pròxims temps i ha especificat que, en els últims anys, "per cada euro invertit per Avançsa, s'han mobilitzat entre 3 i 4 euros de capital privat".
Per la seva banda, la directora general d'Avançsa, Clàudia Canals, ha destacat que l'entitat "avalua els projectes no només per la seva rendibilitat, sinó també per l'ocupació de qualitat que generen, la implantació al territori i la contribució cap a un model productiu més sòlid i inclusiu".
BALANÇ DEL 2024
Amb dades tancades el 2024, Avançsa ha gestionat una cartera valorada en 153,8 milions d'euros, distribuïda equitativament entre participacions de capital i activitat creditícia.
En el marc de la línia de reactivació industrial, s'estan acompanyant 19 projectes de diversos sectors que generen 3.278 llocs de feina a Catalunya.
Sobre les línies Innova, ha mobilitzat 175,1 milions d'euros de capital privat a partir d'una inversió pública de 56,2 milions, amb un efecte multiplicador superior a 3.
EMPRESES EMERGENTS
El programa Extraordinaris, creat el 2022, ha destinat 13 milions d'euros a impulsar 5 empreses emergents, amb un efecte multiplicador de 4,3.
Els resultats econòmics d'Avançsa han estat positius i el 2024 ha distribuït per primera vegada dividends al seu únic accionista, la Generalitat, que a principis del 2025 ha percebut un import de 13,5 milions d'euros.