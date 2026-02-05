Avalis de Catalunya atorga avals per 206,2 milions d'euros a autònoms i pimes el 2025

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La societat de garantia recíproca Avalis de Catalunya ha atorgat avals el 2025 per un volum total de 206,2 milions d'euros a través de 1.553 operacions que han beneficiat 1.042 pimes, micropimes i autònoms, la qual cosa "supera els resultats de l'any anterior i confirma la solidesa de l'entitat", ha explicat l'entitat aquest dijous en un comunicat.
Gràcies a l'efecte multiplicador dels avals, el finançament total que ha arribat al teixit empresarial de Catalunya, és a dir, el finançament induït, s'ha situat en 402,7 milions d'euros, i l'import mitjà per operació s'ha mantingut en 129.272 euros.
Per tipologia d'operacions, els avals d'inversió han crescut un 8%, fins a representar el 36% del total, els avals de circulant han augmentat un 2% i representen un 48% i els avals econòmics són els que més creixen, un 26%.
Respecte a la sostenibilitat, l'entitat ha destacat que durant l'exercici, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha definit Avalis com una organització que compensa el 100% de les seves emissions i ha formalitzat 153 operacions a través de la línia 'Avalis Verd'.
De cara al 2026, Avalis de Catalunya impulsarà B-crèdit amb Barcelona Activa i l'ICF, un projecte que oferirà préstecs de 25.000 euros a un tipus fix del 3% per cinc anys per, segons ha explicat la consellera delegada d'Avalis, Anna Alvarez, "donar suport financer a autònoms i empreses que busquin escalar i guanyar competitivitat en un entorn exigent".