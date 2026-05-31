Urtasun veu una operació per derrocar al Govern però que "no pot ser excusa" per al PSOE

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura del Govern d'Espanya, Ernest Urtasun, ha afirmat que existeix una operació per derrocar el Govern, però ha dit que això "no pot ser excusa" perquè el PSOE no afronti informacions que considera greus.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte organitzat pels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona), juntament amb la presidenta en el Parlament del partit, Jéssica Albiach, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, i els coordinadors en el Baix Llobregat Sílvia López i Albert Guasch.
Ha afirmat que no poden mirar cap a un altre costat en dir que tot és 'lawfare' i que el partit ha d'assumir responsabilitats, i ha advocat per escapar de la idea que no existeix la corrupció zero: "Nosaltres som un espai polític en el qual ningú ha ficat la mà en la caixa, on no hi ha hagut cap cas de corrupció i som un exemple, els Comuns, que clar que existeix la corrupció zero".