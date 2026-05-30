Av.- Urtasun exigeix al PSOE que Ferraz "no segueixi sent un llast per a la majoria progressista"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigit al PSOE que el Carrer Ferraz, on es troba la seu del partit, "no segueixi sent un llast per a la majoria progressista" a Espanya, després de l'entrada d'agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu nacional del PSOE en el marc d'una investigació de l'Audiència Nacional en el denominat 'cas Leire Díez'
Així s'ha expressat durant la seva intervenció a l'acte conjunt celebrat per Comuns, IU, Moviment Sumar i Más Madrid aquest dissabte a Barcelona sota el lema 'Un pas al capdavant', en el qual han participat la ministra de Sanitat, Mónica García; el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández i el coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello.
Urtasun ha dit que les informacions aparegudes són greus i mereixen una resposta i accions contundents: "Cal donar la cara, cal prendre decisions valentes", ha reclamat el ministre, i ha afegit que la idea que la corrupció zero no existeix --cosa que, afirma, ha escoltat en boca de dirigents socialistes-- és una idea que causa un dany immens a les institucions i la política.
