Turull afirma que Junts no està "casat amb ningú" al Congrés i reivindica la DUI de 2017

CALELLA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest diumenge al PSOE que el partit no està "casat amb ningú" al Congrés i ha reivindicat la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) del 27 d'octubre de 2017 al Parlament, de la qual aquest diumenge es compleixen 7 anys.

"Ho ha de tenir clar, per començar, el PSOE si no compleix amb els seus acords i es pensa que nosaltres ens acabarem arrugant en la defensa dels interessos de Catalunya al Congrés", ha expressat en el seu discurs de clausura del congrés de Junts, en què ha estat reelegit com a secretari general.

Turull ha reivindicat la validesa de la DUI, ha expressat el compromís de Junts per fer efectiu allò que van votar els catalans l'1-O i ha defensat la unilateralitat "quan no hi ha una altra via".

