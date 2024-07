El TJUE decidirà al setembre sobre el recurs de Puigdemont contra el PE per negar-li inicialment l'escó

BRUSSEL·LES, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictarà el 26 de setembre sentència sobre el recurs de cassació presentat per l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no reconèixer-los inicialment com a eurodiputats ni la immunitat associada després d'obtenir sengles escons per JxCat en les eleccions europees de maig de 2019.

La resolució serà llegida a les 9:30 hores del dijous 26 de setembre en el Tribunal amb seu a Luxemburg, han informat a Europa Press fonts europees, en una sentència que arribarà dos mesos després que es constitueixi el proper 16 de juliol el Parlament Europeu després dels comicis del passat 9 de juny.

Comín va ser escollit eurodiputat de nou en aquesta ocasió però el seu escó està vacant perquè la llista d'eurodiputats comunicada per la Junta Electoral Central a l'Eurocambra no inclou el seu nom, en no haver acudit a l'acte en el Congrés dels Diputats per acatar la Constitució.

L'abril passat, el dictamen de l'Advocat General de la UE --que no és vinculant pel TJUE, però que marca la línia de les sentències en la gran majoria dels casos-- va recomanar donar suport a Puigdemont i Comín en el seu recurs.

L'opinió del lletrat europeu contradeia així una sentència en primera instància de la Justícia europea al juliol de 2022 en la qual es va considerar que el llavors president de l'Eurocambra, el popular Antonio Tajani, es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven en la llista d'eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central.