David Oller - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciat una concentració per reclamar contractes indefinits de lloguer aquest dilluns a les 19.00 hores enfront del Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, coincidint amb la visita del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
En declaracions als mitjans aquest diumenge, Aragonès ha explicat que el decret d'habitatge que s'ultima pel Consell de Ministres d'aquest dimarts ha d'incloure la renovació automàtica dels contractes, a més de mesures que contemplin paralitzar desnonaments en situacions de vulnerabilitat.
"Aquestes 48 hores que queden són clau. Fem una crida a tots els catalans que estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa", ha dit en referència al president de l'Executiu.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)