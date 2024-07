AV.- Sánchez recolza al fiscal general de l'Estat i creu que no ha de dimitir si és imputat: Només va aclarir un bulo

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha mostrat el seu suport al fiscal general de l'Estat, Álvaro García-Ortiz, assegurant que no ha de dimitir si és imputat per la suposada filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El fiscal general de l'Estat té tot el suport del Govern d'Espanya", ha expressat el cap de l'Executiu en una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en ser preguntat sobre si García-Ortiz ha de dimitir si se l'imputa per presumptament ordenar que es difongués una nota amb dades personals d'Alberto González Amador, parella d'Ayuso.

Sánchez ha incidit en que "per descomptat no ha de dimitir" el fiscal general si se li imputa, ja que en la seva opinió s'ha limitat a "defensar a la Fiscalia de Madrid" per aclarir "un bulo que surt de la mà dreta" d'Ayuso, el seu cap de Gabinet Miguel Ángel Rodríguez. "I se li va a imputar per això al fiscal general de l'Estat?", ha agregat.

El líder socialista s'ha referit a més a un missatge en xarxes socials del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que ha avançat que aquest dilluns "comença la setmana fantàstica de la corrupció del PSOE". Per al president del Govern, el dirigent 'popular' ho diu perquè sap que "van a imputar al fiscal general", per la qual cosa ha ironitzat amb que després "critiquen al Govern per una suposada politització de la justícia".