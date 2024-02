BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha enviat aquest dijous una carta a tots els eurodiputats en què vincula la seva imputació per terrorisme a la crida que va fer l'expresident del Govern espanyol José María Aznar (PP) a actuar i mobilitzar-se contra la investidura del llavors candidat del PSOE a presidir el Govern espanyol, Pedro Sánchez.

A la carta, a la qual ha tingut accés Europa Press, Puigdemont ha assegurat que la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón d'investigar-lo per terrorisme en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' "no es va produir per generació espontània" i que va arribar després de les paraules d'Aznar.

"El que pugui fer, que faci, el que pugui aportar, que aporti, el que es pugui moure, que es mogui", va dir Aznar el 2 de novembre davant el president del PP, Albert Núñez Feijóo, en inaugurar a Madrid el XXI Màster Oficial en Acció Política de l'Institut Atlàntic de Govern (IADG) i la Universitat Francisco de Vitoria.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)