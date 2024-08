Puigdemont: "He emprès el viatge de retorn des de l'exili"

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimecres que "ha emprès el viatge de retorn des de l'exili" a Catalunya una vegada el Parlament ha convocat el ple d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

"El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili.", ha subratllat en un vídeo penjat en el seu compte de Twitter recollit per Europa Press.

La Diputació Permanent del Parlament ha aprovat convocar el ple d'investidura d'Illa per a aquest dijous a les 10.00 hores amb el suport de tots els grups excepte l'abstenció de PP i Vox.

