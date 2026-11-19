Belga - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que el PSOE li va proposar fer-se una fotografia amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en els passadissos i el plenari del Parlament Europeu, una oferta que va rebutjar perquè cercava mantenir "una conversa política tranquil·la, discreta, llarga" amb ell.
En una entrevista en 'El Mundo' recollida per Europa Press, ha explicat que la imatge proposada era primer en els passadissos de l'Eurocambra i després en el plenari el dia en què Sánchez va comparèixer, i ha afirmat: "Jo no vull una foto. Si ha de ser una trobada sense foto em va perfectament. No m'interessa la foto, 'joder'".
Puigdemont ha assenyalat que aquella trobada no es va produir mai i que la proposta li va donar la sensació de que en el PSOE "no havien entès gens" de com és ni del que pensa.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)