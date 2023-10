AV.- La pregunta del PSOE a la seva militància no esmenta l'amnistia i parla d'un pacte amb Sumar i "altres formacions"

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La direcció del PSOE ha aprovat la pregunta que formularà a la seva militància sobre el pacte amb Sumar i pels possibles pactes amb "altres formacions" amb les quals negocia l'amnistia. La consulta durarà una setmana i haurà de ser aprovada pel Comitè Federal dels socialistes d'aquest dissabte.

"Recolzes l'acord per formar un govern amb Sumar i aconseguir el suport d'altres formacions polítiques per aconseguir la majoria necessària?", diu la pregunta que el PSOE farà a les seves bases, segons han informat fonts del partit.

Els militants hauran de respondre de manera presencial o telemàtica fins al proper 3 de novembre.

En la pregunta no es nomena una possible llei d'amnistia encara que sí es qüestiona a la militància sobre els possibles acords que el PSOE podria adoptar amb les formacions independentistes que la reclamen, tal com va avançar el divendres el secretari general del partit, Pedro Sánchez.

