El preacord Comuns-PSC preveu "no facilitar" el Hard Rock i límits a la B-23 aquesta legislatura

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns i PSC han aconseguit un preacord per investir a Salvador Illa com a president de la Generalitat que preveu que l'Executiu català "no facilitarà" projectes com el macrocasino del Hard Rock i que en aquesta legislatura no s'impulsarà el Quart Cinturó fins a Granollres (Barcelona).

Així ho recull el document que ha exposat aquest dimecres la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en el qual no inclou aspecte algun sobre la possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona d'El Prat.

El preacord sí que prioritza mesures en matèria d'habitatge però també per reforçar serveis públics com l'educació i la sanitat.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)