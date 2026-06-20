Av.- El jutge Peinado obre judici oral a Begoña Gómez, li retira el passaport i li prohibeix sortir d'Espanya

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat obrir judici oral amb jurat popular a Begoña Gómez, l'esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, així com retirar-li el passaport, la prohibició de sortida de territori nacional i l'obligació de comparèixer cada quinze dies per signar en seu judicial.
Així consta en una interlocutòria de 84 pàgines d'aquest dissabte recollida per Europa Press, en el qual el magistrat acorda aquestes mesures també per a la seva assessora, Cristina Álvarez, "durant el temps que duri la tramitació d'aquesta causa i fins que sigui dictada una resolució ferma".
Peinado pren aquesta decisió després de l'audiència preliminar celebrada aquest dilluns en els jutjats de Plaça de Castella, una cita en la qual les acusacions populars liderades per l'organització Fes-te Sentir van mantenir les seves peticions sobre les mesures cautelars esmentades.
El jutge atribueix a Gómez presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
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