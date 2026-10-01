Junts rebutja els decrets d'habitatge del Govern i demana la seva retirada

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Executiva de Junts per Catalunya ha rebutjat validar els dos decrets d'habitatge que el Govern central portarà aquest divendres al Congrés dels Diputats i ha demanat la seva retirada, a més de sol·licitar un nou text que "comenci a revertir la greu situació de l'habitatge".
En el comunicat d'aquest dijous a la nit, ha considerat que "moltes de les mesures incloses provocaran l'efecte contrari del que pretenen", i assegura que reduiran l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementaran els preus i dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica.
Junts afirma que quan aquest nou text estigui llest, el partit demanarà que es convoqui un Consell de Ministres per aprovar-ho mitjançant un nou reial decret llei: "En aquestes condicions, Junts per Catalunya donarà el seu vot favorable".