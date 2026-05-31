Illa reivindica la "convicció socialista" de respectar la justícia i la presumpció d'innocència

TARRAGONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la "convicció socialista" i els valors socialistes que, afirma, impliquen respectar la justícia i demanar respecte per a l'estat de dret i la presumpció d'innocència.
Així s'ha expressat durant la seva intervenció aquest diumenge en la Festa de la Rosa del PSC de Tarragona, després d'una setmana que ha definit com a "intensa i complexa" en la qual, afegeix, han hagut d'escoltar coses molt dures, després de la imputació de l'ex-president del Govern José Luís Rodríguez Zapatero i l'entrada d'agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional en el denominat 'cas Leire Díez'.
El president ha posat en valor el treball del Govern liderat pel president de l'executiu, Pedro Sánchez, i ha dit que el país, en els últims 8 anys, ha avançat en llibertats, és la "locomotora de la creació de llocs de treball a Europa" i Sánchez, diu, s'ha convertit en un referent moral i de dignitat al món.