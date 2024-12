Av.- Illa diu que cap país del món "pot tirar endavant" sense institucions estables

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que cap país del món "pot tirar endavant sense unes institucions mínimament estables".

Ho ha dit aquest dilluns durant el lliurament dels Premis Foment del Treball, en un acte en el qual han participat el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, entre d'altres.

Illa s'ha preguntat què pot fer el Govern per acompanyar les empreses en la creació de prosperitat, i ha dit que ha de "governar bé" i que no sigui un escull, sinó un facilitador per impulsar l'economia.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)