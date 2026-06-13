Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'acció del Govern dirigit pel president, Pedro Sánchez, durant els últims 8 anys i ha dit que el balanç és "excel·lent es compari amb el que es compari", depués d'uns anys, ha dit, marcats per esdeveniments com la pandèmia i les guerres a Ucraïna i Orient Mitjà.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional del PSC celebrat a Terrassa (Barcelona), en la qual la Comissió electoral del partit ha certificat els caps de llista en 126 municipis catalans (en els quals el PSC no governa) de cara a les eleccions municipals de 2027.
Illa ha reivindicat a Sánchez com "la veu de la dignitat" al món per la seva posició contra les guerres i, en referència als presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE, ha insistit en la defensa de la presumpció d'innocència i l'honorabilitat de persones i institucions.