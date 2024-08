Cellnex factura 1.921 milions fins al juny (+7,1%) i estudia una distribució anticipada

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex va tancar el primer semestre amb una facturació de 1.921 milions d'euros, un 7,1% més que en el mateix període de l'any passat i "podria considerar una distribució/recompra d'accions anticipada, subjecta al seu palanquejament i qualificació creditícia".

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous, l'empresa ha explicat que l'Ebitda ajustat va ser de 1.578 milions (+5,9%).

El resultat net va registrar pèrdues de 418 milions (+113,2%) per la classificació dels seus actius a Àustria com a mantinguts per a la venda, ja que la companyia està en negociacions avançades després de rebre ofertes vinculants per valor de 265 milions nets a efectes fiscals, i a les majors amortitzacions i costos financers.