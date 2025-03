Carmona (Rodalies) assegura que tècnics treballen per recuperar el servei "el més aviat possible"

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que tècnics d'Adif i Renfe estan treballant per recuperar la normalitat en el servei ferroviari del sud de Catalunya: "Esperem que sigui el més aviat possible, però permeti'm que no pugui donar una previsió exacta", ha dit.

Així ho ha declarat als mitjans des de l'estació de Sants de Barcelona després de que aquest divendres al matí s'hagi hagut d'interrompre la circulació de trens entre les estacions de Bellvitge-Gornal i Gavà (Barcelona) per una incidència de falta de tensió en la catenària, que també ha obligat a desallotjar a uns 900 passatgers d'un tren que havia quedat aturat.

"Estem parlant d'una incidència tècnica, les causes de la qual s'han de determinar", ha detallat Carmona, que ha demanat disculpes als passatgers afectats i ha explicat que la incidència obliga actualment als trens a circular per via única en el recorregut de la R2 Sud, R14, R15, R16 i R17.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)