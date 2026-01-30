CaixaBank guanya 5.891 milions en 2025, un 1,8% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 5.891 milions d'euros, un 1,8% més que en 2024, "pel fort creixement del negoci", informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha assenyalat que va tancar el primer any del seu Pla Estratègic 2025-2027 "superant les expectatives i amb un creixement major del previst tant en crèdit com en recursos de clients".
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que 2025 va ser "un gran any" per al banc, ja que es van superar els objectius marcats, i ha qualificat l'any de, textualment, molt exitós.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)