CaixaBank guanya 4.962 milions fins al setembre, un 12,9% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 4.962 milions d'euros, un 12,9% més que en el mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha destacat l'acceleració de l'activitat comercial i la captació de clients --que van aribar als 21,1 milions a Espanya i Portugal, 480.000 més en un any--, en el marc del Pla Estratègic 2025-2027.
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha celebrat que l'entitat creix "de forma sòlida i equilibrada, guanyant clients i augmentant" l'activitat.
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