AV.- CaixaBank guanya 1.572 milions en el primer trimestre, un 7% més

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 1.572 milions d'euros, un 7% interanual més, per l'augment de l'activitat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que, malgrat l'entorn geopolític, el banc va mantenir "alts nivells d'activitat" i ha assenyalat que el resultat va ser impulsat pel dinamisme de l'activitat comercial i pel creixement dels ingressos per serveis.
Ha afegit que l'entitat encara el context actual "amb confiança, des d'una posició financera sòlida i amb la voluntat de recolzar a una economia espanyola que està mostrant una notable capacitat de resistència".
