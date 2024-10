Av.- Borràs s'acomiada de la presidència de Junts: "Mai he volgut substituir" a Puigdemont

CALELLA (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts, Laura Borràs, s'ha acomiadat aquest divendres a la tarda del seu càrrec amb un discurs a l'inici del congrés del partit, que se celebra fins al diumenge a Calella (Barcelona): "Mai he volgut substituir al president", en referència a l'ex-president de la Generalitat i candidat a revalidar la presidència de la formació, Carles Puigdemont.

"Vaig entrar en política a petició seva, per compromís amb el país, en el moment més complicat", i ha assegurat textualment que, durant la seva presidència, ha anat ocupant la posició que podia ser més útil per Junts a cada moment, prioritzat les necessitats col·lectives a les voluntats personals.

Ha afegit que deixa el càrrec per "lleialtat" a si mateixa i per coherència personal i política, i ha afirmat que sempre ha treballat per ser la presidenta de tots.

