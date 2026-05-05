Banc Sabadell guanya 347 milions fins a març, un 29,1% menys per interessos i prejubilacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 347 milions d'euros, un 29,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, per "el comportament ja anticipat del marge d'interessos en el primer trimestre, menors comissions, i per costos no recurrents del nou pla de prejubilacions".
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, l'entitat ha subratllat que manté els seus objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes per aquest any i el proper.
El banc ha assenyalat que el pla de prejubilacions va tenir un impacte de 55 milions d'euros, però que generarà un estalvi de 40 milions anuals a partir de 2027, i que també es va veure afectat per la cobertura de la lliura vinculada a la venda de TSB, que va ascendir a 14 milions bruts.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)