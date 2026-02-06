Banc Sabadell guanya 1.775 milions en 2025 (-2,8%) i recomprará accions per 800 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 1.775 milions d'euros, un 2,8% menys que el 2024, i ha anunciat un pla de recompra d'accions de 800 milions, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha explicat que el resultat es deu als extraordinaris de 2024 i que sense el seu efecte, el benefici net hauria crescut un 3,4% interanual.
Així mateix, ha assenyalat que la recompra d'accions ja compta amb l'autorització del Banc Central Europeu (BCE) i que s'iniciarà dilluns que ve, i que la xifra es compon de 365 milions d'euros amb càrrec a resultats de 2025, més 435 milions d'euros de l'excés de capital generat per sobre del 13%.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)