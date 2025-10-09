Av.- Azcón demana que "al més aviat possible el MNAC superi el dol" i traslladi les pintures a Sixena

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern aragonès, Jorge Azcón, ha ofert col·laboració per traslladar amb seguretat les pintures de Sixena des del MNAC, i "al més aviat possible el MNAC superi el dol, al més aviat possible els tècnics i membres del patronat del MNAC s'adonin que la sentència l'han perdut i que cal passar pàgina, serà bo para ells i per a tots".
En un fòrum del diari 'La Vanguardia' a Barcelona, ha insistit aquest dijous en què la sentència no només parla de la propietat dels béns, sinó sobre el seu trasllat, i "és un fet provat que les pintures es poden traslladar", sempre que no se separi la pintura de la tela i la tela de la fusta.
Azcón ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, li va dir que el que establís la sentència era cosa jutjada, en les seves paraules, i que la Generalitat col·laboraria en el trasllat: "Vaig confiar que el que va dir el president Illa era veritat, però em vaig equivocar".
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)