Av.- Albiach adverteix al Govern que ja té Pressupostos i és hora que "deixi d'equivocar-se"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit al Govern de la Generalitat que ja té els Pressupostos i les prioritats estan marcades, i el que ha de fer ara és complir i que és hora que "deixi d'equivocar-se".
Ho ha dit aquest diumenge en un acte organitzat pels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona), juntament amb el ministre de Cultura del Govern d'Espanya, Ernest Urtasun, l'alcaldessa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, i els coordinadors en el Baix Llobregat Albert Guasch i Sílvia López, també candidata a l'alcaldia de Castelldefels (Barcelona).
Ha recordat al Govern de Salvador Illa que ja està en l'equador de la legislatura i "se li comença a acabar el crèdit" davant d'equivocacions com, ha exemplificat, la infiltració dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents, en la gestió de la crisi de Rodalies o en l'intent d'escurçar les baixes laborals.
