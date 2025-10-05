Albares anuncia que 21 espanyols de la Flotilla sortiran d'Israel per arribar a Espanya aquest diumenge

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que "si res es torça" un grup de 21 espanyols que formaven part de la Flotilla retinguts a Israel abandonaran Tel Aviv aquest diumenge per arribar a Espanya "al llarg del dia d'avui".
"Des del Ministeri d'Afers exteriors hem ja organitzat tot perquè avui mateix puguin volar a Tel Aviv. Des de Tel Aviv tenim l'acord de les autoritats israelianes i, si res es torça, avui mateix, al llarg del dia, arribarien a Espanya el primer grup de 21 espanyols i espanyoles dels 49 en total que, en aquests moments, tenim en la nostra llista", ha afirmat el ministre en declaracions al Canal 24 Hores de RTVE, recollides per Europa Press.
