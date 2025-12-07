Ordeig afirma que s'han complert els "principals objectius" de contenció de la PPA

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 7 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmat que s'han complert els "principals objectius" per a la contenció de la pesta porcina africana (PPA) i ha confirmat que no hi ha positius fora del radi de 6 quilòmetres entorn a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Així ho ha dit en roda de premsa des de la seu del Departament a Lleida aquest diumenge, en la qual ha confirmat que la xifra de positius és de 13, tots ells dins del primer radi.
A més, ha informat que s'han analitzat més d'un centenar d'animals i, segons ell, la gran majoria d'ells ha donat negatiu: "Anem bé i les informacions són aquestes", ha expressat.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)