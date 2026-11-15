Abascal veu existencials aquestes eleccions: "Espanya no resisteix 4 anys més" de Sánchez

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
El candidat de Vox a presidir el Govern espanyol, Santiago Abascal, ha assegurat que aquests comicis són una elecció existencial perquè "Espanya no resisteix 4 anys més de Pedro Sánchez" i ha acusat el Govern espanyol de destruir els serveis públics, per la qual cosa Vox es presenta per respondre l'emergència que considera que viu Espanya.
Ho ha dit en un acte de campanya aquest diumenge a l'Auditori de Cornellà de Llobregat (Barcelona) al costat del secretari general de la formació, Ignacio Garriga; el cap de llista al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, i el portaveu al Parlament, Joan Garriga.
Abascal ha demanat una mobilització massiva, ha demanat estar alerta davant del que qualifica de paranys i violència, i ha demanat el vot als catalans que van votar el PSC o partits independentistes "que avui se n'han adonat que el problema no és entre catalans i castellans. El problema és dels catalans en el seu conjunt, amb el califat islàmic al qual ens han condemnat des de Pujol fins al PSC d'Illa".
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