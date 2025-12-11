Autoritzat un ERTO a 458 treballadors d'un escorxador d'Osona per la PPA

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a 458 treballadors de l'empresa de treball temporal (ETT) Gctplus que treballaven en un escorxador d'Osona (Barcelona) per la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
El Departament ha considerat justificat l'ERTO per força major plantejat per l'empresa, ja que les quatre empreses que ocupen l'escorxador els havia comunicat la baixa dels treballadors, han explicat fonts de la Conselleria a Europa Press aquest dijous i ha avançat 'El Periódico'.
Els empleats estaven contractats per l'ETT, per la qual cosa és aquesta empresa la que presenta l'ERTO i no les companyies que rebien el servei i que estan situades a Santa Eugènia de Berga (Barcelona).