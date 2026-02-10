Autoritzada la compra de nous equips per reforçar la contenció de la PPA a Catalunya

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat la compra de nous equips per reforçar el dispositiu de contenció del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'objectiu és que el dispositiu existent "s'adapti als requisits d'eficàcia de l'emergència sanitari".
En concret, es compraran dos equips mòbils de descontaminació per assegurar la desinfecció permanent de vehicles, persones, gossos i equipaments, i que aporten autonomia operativa, amb capacitat per a la contenció segura de fluids i la descontaminació in situ.
També, dos remolcs de càrrega amb rampa i cabrestant elèctric que permetin dur a terme les operacions de recollida d'animals "amb la màxima seguretat i eficiència".
A més a més, es comprarà material de captura que redueix els danys i evita la dispersió cap a zones no contaminades, com paranys i anestèsics.